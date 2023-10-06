弱肉強食、適者生存是大自然不變的道理，許多野生動物靠著天然的保護色隱身在荒野中，趁著獵物毫無防備之際，給出致命一擊。日本一名攝影師近日分享過去在北極圈拍下的一段珍貴影像，並透露若非導遊提醒眼前有隻北極熊，很可能會陷入險境。

綜合日媒報導，居住北海道的攝影師林祐介，經常遠赴世界各地的極地區域拍攝荒野與野生物種，近日更分享一段在挪威北極圈駐留超過一個月所拍到的珍貴畫面，並坦言若非導遊提醒，當下根本沒有發現眼前的荒野雪景中隱藏著一隻北極熊。

影片曝光後立即成為大型眼力考驗現場，網友們錯愕直呼「完全看不到」、「導遊的眼力也太好」、「影片中間好像有什麼東西在動」、「我花了30秒才找到，要是真的出事的話早就死了吧」。

有眼尖網友指出，北極熊就藏身在畫面中央，由於被樹木遮蔽，加上毛色與雪景一致，幾乎很難察覺，不過若是仔細觀察，就能發現北極熊並非靜止不動。