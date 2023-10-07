加拿大一對夫妻日前帶愛犬至亞伯達省的班夫國家公園徒步旅行，未料露營時卻遭灰熊攻擊，兩人一犬慘被咬死，受害者家屬表示，當時他收到夫妻倆傳的GPS簡訊，馬上就意識到不對勁，趕緊報警求助，仍無法阻止憾事發生。

根據《紐約郵報》報導，加拿大一對夫妻道格（Doug Inglis）與珍妮（Jenny Gusse）是經驗豐富的徒步旅行者，近日他們帶愛犬至班夫國家公園（Banff National Park）進行為期7天的徒步旅行，期間與道格的叔叔柯林（Colin Inglis）保持聯繫。

柯林表示，事發當天收到夫妻倆傳來的訊息，稱他們進步落後，於是在黑豹谷（Panther Valley）紅鹿河（Red Deer River）附近紮營過夜，豈料隔了幾小時，他就收到一封求救訊號，「我接收到他們從智慧手錶傳來的呼叫，說『熊攻擊得很嚴重』（Bear attack bad）」。

柯林提到，加拿大公園管理局（Parks Canada）人員也收到道格與珍妮的訊息，他當下就意識到不對勁，而救援團隊起初派出直升機前往營救，無奈天候不佳只能折返，之後改用全地形車找人，抵達露營地時已是凌晨2點，發現夫妻倆與他們7歲愛犬的屍體。

救援人員表示，夫妻倆有使用一罐防熊噴霧劑，但已經用完，顯然這隻熊並未被嚇到，他們的帳篷被壓壞，電子閱讀器已打開，被發現時只穿著襪子，表示夫妻倆當時正在帳篷裡看書。救援團隊抵達現場不久，就發現一隻具有攻擊性的雌性灰熊，朝他們的方向飛撲，隊員被迫開槍射殺，之後將對灰熊進行屍檢，確認是否為攻擊夫妻倆的兇手。