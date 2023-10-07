埃及發生一起恐怖殺子案，一名29歲母親將5歲兒子斬首後，把頭顱放進鍋內燉煮並吃掉部分腦組織，事後被依殺人罪逮捕。不過她在庭上宣稱遭人用巫術控制才會犯案，最終被認定行兇時精神異常，判入精神病院。

綜合外媒報導，這起駭人事件發生在今天4月，29歲的哈娜（Hanaa Mohamed Hassan）持刀在浴室內砍死5歲兒子，更將斬下的頭顱放入鍋內燉煮，剩下的身體部分則剁成小塊分屍，直到被親戚發現屍體殘骸後才東窗事發。

哈娜事後被依殺人罪逮捕，更向警方供稱殺子烹食頭顱是希望「與兒子永遠在一起」。對此，檢方指出，哈娜4年前與丈夫離婚，雙方正在爭取兒子撫養權，很可能是為了防止前夫取得撫養權才會對兒子痛下殺手。

法庭審議初期，根據精神鑑定報告，哈娜被認定是在精神狀況正常下預謀犯案，因此被依殺人罪起訴；不過再次進行精神心理評估時，哈娜表示自己遭到親友施展巫術，才會殘忍屠殺兒子，最終被法院認定精神失常，判決關押至精神病院。