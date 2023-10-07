英國一名31歲女子產後首次看到兒子的模樣，態度十分興奮，沒想到幾秒後竟然心臟驟停，經搶救依然回天乏術，讓醫護人員相當震驚，初判是羊水栓塞導致。

綜合外媒報導，英國31歲女子霍西（Bernadette Horsey）2022年1月19日在皇家德比醫院（RoyalDerbyHospital）經剖腹產下兒子提姆（Tim），在看了兒子第一眼後興奮直呼「太開心了！」沒想到下秒突然心臟驟停身亡。本案近來開庭審理，醫護人員羅賓森（Rebecca Robinson）表示，霍西事發前健康狀況良好，手術過程也沒任何風險，「當提姆出生時，她的狀態非常好，接下來的事真的發生得很突然。」

當天參與手術的麻醉師拉維斯（Martyn Traves）指出，孩子出生不久，他才突然注意到霍西的臉變得慘白，且身體進入癲癇狀態，後來因為心臟驟停被宣告身亡，他認為霍西是因為羊水栓塞致死。

羅賓森也同意拉維斯的觀點，並進一步解釋，當羊水進入母體時，有可能發生栓塞，並在罕見情況下為心臟帶來壓力，導致心臟驟停。驗屍官則表示，醫護人員當下已盡了最大努力，沒有延誤治療，全案目前仍在調查階段。