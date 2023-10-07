國外一名健身網紅日前搭機前往澳洲雪梨，當飛機降落後，她起身取放於頭頂上置物櫃的行李，當時她穿無肩帶平口抹胸，由於衣服比較短且沒肩帶，抹胸瞬間鬆脫，導致她的胸部被看光，場面非常尷尬，事後她也提醒女性搭機時最好不要穿抹胸類的衣物。

根據《每日星報》報導，健身網紅@emmafituk_在抖音（TikTok）分享影片，指日前她搭飛機從澳洲黃金海岸至雪梨，當時飛機降落後，她便起身拿放在頭頂上置物櫃的行李，沒想到一抬起手，她的抹胸瞬間滑落，意外向全機乘客展示自己的胸部。

原PO提到，當時她非常尷尬，如今回想起來依舊很崩潰，周圍所有人都目睹一切，「我前面剛好坐了一名乘客，他的視線正好與我的胸部齊平，所幸對方非常紳士，趕緊扭頭看向其他地方，但我確定其他人肯定都有看到，我當時超想找地方鑽」。

英國《太陽報》先前也整理出常見6種「不該穿上飛機」的衣著，分別是短褲短裙、緊身衣、高跟鞋、內搭褲或瑜珈褲、人字夾腳拖鞋及牛仔褲，由於飛機的座椅並未定期清潔，穿長褲能降低接觸到的細菌量，此外，搭飛機的時間長，建議穿比較舒適的衣物，盡量別穿緊身衣或牛仔褲，減少對皮膚的壓力；倘若遇到飛機故障，疏散時會使用充氣滑梯，高跟鞋可能刺破滑梯，所以必須脫掉；人字夾腳拖鞋無法保護雙腳、且行動較不便。