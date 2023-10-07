法國一名飼育員近日PO出與老虎的互動影片，只見她把手放到大貓的嘴前，老虎竟乖的像貓咪，開始舔飼養員的手指，甚至不斷撒嬌，任由對方撫摸身上的皮毛，與平時兇猛形象產生違和感，而老虎也被餵得很強壯，不少網友笑說「虎界的胖橘貓」。

法國一間專門救助大型貓科動物的慈善組織「諾曼第老虎與獅子保育中心」（Tigres et Lions en Normandie），致力於收容被馬戲團棄養的老虎獅子，園區內目前有8隻獅子及4隻老虎，飼養員也經常在抖音分享她與猛獸們的有趣互動。

飼養員布麗吉特（Brigitte Klimond）當天在介紹老虎阿提拉（Atilla）的故事，隨後將手指伸到老虎的嘴巴前，畫面讓人看得狂冒冷汗，但阿提拉卻是瞇起眼睛，用舌頭舔布麗吉特的手，看起來就像是一隻巨型貓咪，之後甚至還躺了下來，任由布麗吉特撫摸牠的下巴。

影片累積73萬觀看次數，由於阿提拉被養得非常好，不僅身形壯碩，毛髮也非常茂密，不少網友看到影片後，紛紛表示「阿提拉看起來好像胖橘貓」、「果然是阿嬤養的，就連老虎也可以養的很胖」、「跨越種族的情感，沒想到老虎也有呆萌的一面」、「能與動物建立情感，是非常不容易的事情」、「阿提拉比我養的貓咪還乖」。