古代皇帝貴為九五之尊，敢在面前亮刀的多半小命不保，何況是身為皇帝的御用理髮師，更是規矩繁多，像是給皇帝剃頭期間要屏住呼吸，一旦出了差錯就是落得腦袋搬家的下場，堪稱古代最高危行業之一。

根據陸網報導，清朝皇帝剃頭的規矩繁多，為了避免遭到有心人士刺殺，皇家對於「剃頭太監」的選拔十分嚴格，專門挑選8、9歲就入宮、家世背景清白且聰明伶俐的太監進行培訓，這些太監從小在宮廷長大，自然十分忠誠，平日生活需要仰仗皇帝賞賜和重用，根本不會有行刺的念頭。

其次，剃頭工具也有限制，太監給皇帝剃頭不能自備刀具，而是使用專門的剃頭刀，這類刀具的刀刃較淺，最多只能劃出傷口，無法用來行凶。

再者，太監要嚴格照章行事，包括右手持刀剃頭時，左手下垂，不允許碰到皇帝身上任何部位；另外，剃頭只能順著頭髮刮，不能逆著下刀，否則有忤逆龍鱗之意；最後還要屏住呼吸，絕不能朝皇帝頭上噴穢氣。

一旦違規，或是不慎刮出個傷口，剃頭太監就會被移交內務府慎刑司拷打，嚴重者甚至小命不保，也因為如此，每次剃頭不僅考驗著太監的技術，還有臨危不懼的勇氣。