在數千年的歷史進程中，王朝更迭是必然現象，不過封建王朝滅亡總離不開兩個角色，分別為太監及外戚干政，尤其到了明朝，太監弄權的狀況最為嚴重。因此清朝為了吸取前人教訓，對太監的權力進行了明確的限制，大幅削減太監數量，這也是為何大清王朝在將近300年的國祚中，沒有一個太監能在朝政上興風作浪。

根據《搜狐網》報導，明朝因為太監干政，引發政治動盪和社會不安，清朝建立之初，為了吸取歷史教訓，對太監的權力進行了明確的限制，大幅削減太監數量，以避免重蹈明朝的覆轍。相較於明朝太監人數有9萬人之多，清朝初期太監人數僅9千人，到了後來均未超過3千人。

此外，清朝制定了完整的宦官制度，不僅設立專門管理太監的機構「敬事房」，更明令太監不能擔任重要的政治職位，並且受到監督和約束。順治皇帝曾頒布上諭，內容提到「凡係內員，非奉差遣，不准擅出皇城；職事之外，不需干涉一事，不許招引外人，不准結交外官，不准使弟侄親戚暗相交結，不准假弟侄等人名字置買田屋，因而把持官府，擾害人民。」對太監的活動範圍、社會關係、個人財產都做了嚴格限制。

到了清末，乾隆年間訂下的鐵律「太監品級以四品為上限」被打破，深得慈禧太后寵愛的李連英，僅僅只是儲秀宮的一個四品花翎總管，在宮中便可與敬事房的大總管平分秋色。尤其到了光緒20年，榮寵不衰的他，更是得到了二品頂戴花翎的賞賜，不過謹小慎微的李連英並沒有因此在朝政上興風作浪。直到宣統3年（西元1911年），隨著封建社會走到盡頭，太監也逐漸消失在歷史的長河中。