澳洲昆士蘭州一名屋主近日在自家浴室洗澡，擦身體時用於餘光發現，衛生紙架上出現一條蟒蛇，嚇得她趕緊逃出並關上門，捕蛇專家接獲屋主通報後前往，看到蟒蛇新奇的睡姿，感覺非常有趣，笑著說「牠可能是迷路了」。

根據《奇摩新聞》報導，昆士蘭州黃金海岸一名屋主近日在家洗澡，擦乾身體時瞥見衛生紙架出現詭異生物，定睛一看竟是蟒蛇，嚇得她奪門而出，趕緊通報捕蛇公司，專家亨特利（Luke Huntley）立即前往順利捕獲，表示這是一條地毯蟒（carpet python），雖然沒有毒，但擁有鋒利的牙齒，也會對人造成傷害。

亨特利提到，當看到蟒蛇纏在衛生紙架休息時，覺得非常有趣，「牠可能迷失方向，跑錯地方了」，由於屋主近日正在整修房子，地板上剛好有一個洞，蟒蛇應該就是藉此跑進屋內，「而且最近天氣非常熱又乾燥，蛇會找涼爽的地方休息，顯然屋主的家成了最佳地點，所以蛇才會跑進來休息」。

亨特利表示，若想防止蛇類跑進屋內，要確保屋子沒有破洞，而且時刻關好門窗，這樣不只蛇進不來，也可以防止蜘蛛、螞蟻、蒼蠅、蚊子入侵。蟒蛇蜷縮在衛生紙架上的照片曝光後，不少網友笑說「如果當時在上廁所，發現衛生紙架上有蛇，真的會嚇到閃尿」、「蛇好適合當衛生紙架的裝飾」。