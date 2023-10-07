現代人喜歡養寵物作伴，國外就有一名飼主近日分享自家愛犬的奇異影像，只見狗狗眉心部位長了狀似樹枝的不明物，沒想到用鑷子一夾後才發現竟是一坨又粗又大的內包毛髮，魔性畫面讓不少網友看了直呼「超紓壓！」

抖音（TikTok）用戶「@thewokeequestrian」近日上傳一段影片，透露黑色可卡犬「貝西」（Bessie）的眉心中間突然長出一撮詭異的肉色毛髮，乍看之下像是插了一截樹枝，下秒飼主便拿著鑷子將其緩緩抽起，沒想到竟越拉越長。

畫面中可見，一坨又長又粗的肉色毛髮不久就被拉出，打結的模樣讓人不敢置信竟然是長在狗狗皮膚裡的內包毛髮，既驚人又療癒的魔性畫面曝光後隨即爆紅。不少人擔心這麼大的內包毛處理起來是否容易感染，或是讓狗狗感到不適，對此，飼主後續分享了毛髮抽出後剩下的「洞洞照」，指出愛犬在清潔過後沒有異狀，傷口也正在復原當中。

事實上，毛髮倒生是因毛髮卷曲，沒有沿著毛孔長出，反而往毛囊內捲的情形，過去也有一名外國男子因為臉上有一塊凸起，原以為是青春痘，沒想到使用鑷子抽起竟是一根向內生長的毛髮，且長度十分驚人。