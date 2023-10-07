春秋戰國時期諸侯國「秦國」為了壯大，秦孝公重用商鞅實行變法，訂定許多嚴刑峻法，考古學家在湖北省孝感市雲夢縣出土「睡虎地墓葬」，並發現大量秦朝竹簡，其中還有秦官方對官吏品行要求的記載，可見想在秦國當官，德行是最重要的條件。

大陸央視紀錄片《尋古中國》近日介紹，自商鞅變法以來，秦國依靠先進的制度迅速崛起，而數量龐大的基層官吏，成為秦國治理與統一的基石，考古學家在睡虎地墓葬發現秦簡《為吏之道》，是秦官方對官吏的品行提出要求並加以訓誡的一篇文字。

大陸武漢大學簡帛研究中心主任陳偉提到，《為吏之道》讀起來富有節奏，通常是4字為一組，念起來朗朗上口，就是要讓人讀了有印象，達到潛移默化的效果。由於秦國推郡縣制度，依靠中央直接委派官吏，實現地方的直接管理，因此對官吏提出更高的素養要求。

《為吏之道》內容基本上都是針對基層官吏，表示想在秦國當官，能力並非唯一標準，德行反而至關重要，因此秦國對官吏訂定大量約束。湖北省文物考古研究所所長陳振裕提到，《為吏之道》提到「吏有五善，吏有五失」，表明官吏應該做哪些善事，不能做哪些壞事，一心一意為國家效力，為官要清正廉潔。