美國佛州一名女子近日在路上看到驚人畫面，一輛汽車上竟堆滿了各類生活雜物，整體尺寸比車身還要大兩倍，車尾的保險桿則因為嚴重超載而垂至地面，起初女子還以為是裝置藝術，車主卻將汽車開上路，沒多久就被警察攔下來，只不過2名警察似乎也很困惑，站在這輛「垃圾車」旁不知所措。

綜合外媒報導，佛州奧蘭多市一名女子近日在路上看見一輛上方堆滿雜物的汽車，從她拍攝的影片可以看到，車頂上裝有懸掛的風扇、椅子、鐵架、桶子等家具，甚至還有不同大小的冰桶和輪子，雜物整體的尺寸比車身還要大兩倍，且因為物品嚴重超載，導致汽車後方的保險桿和雜物一起垂至地面。

更讓人驚訝的是，這輛汽車不只是單純用來堆放雜物，車主竟還會把它開上路，另一名女網友就目擊到車主開車到加油站的畫面，並在駕駛過程中被警察攔了下來，只不過警察看到這個「龐然大物」也十分傻眼，呆呆站在汽車旁邊，似乎不知道該如何處理這輛「垃圾車」。

影片曝光後立刻引發網友熱議，「警察看起來也很困惑」、「車主肯定一直在加油，汽車的引擎正在超負荷工作」、「我真的很想知道他到底怎麼把這些東西都堆上去的」、「除了廚房水槽以外，生活用品一應俱全」。

儘管這輛「垃圾車」對路人來說可能很神奇有趣，但根據佛州媒體《Local 10》報導指出，過去汽車頂部堆放的物品曾造成車禍、車輛損壞，甚至是死亡，讓許多駕駛看了都擔心不已。