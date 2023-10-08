吸血怪「卓柏卡布拉」現身？巴西獵人近日聲稱成功捕獲到傳說中的吸血怪，並將影片PO網為證，畫面曝光後引爆熱議，不過有人質疑是死亡一陣子的動物，甚至有人認為是「吼猴」屍體，但目前尚未有官方單位對此做出評論。

綜合外媒報導，巴西一群獵人近日聲稱在聖保羅郊外的一處森林裡，發現有野獸蹤跡，原以為是一隻野熊，於是群起圍捕，沒想到追擊到一半竟是傳說中的吸血怪，獵犬見狀立即與牠搏鬥，其中一名獵人則開槍射殺了牠。

根據影片可見，眼前駭人的詭異生物，不僅擁有魔鬼般的異形臉孔、鋒利的牙齒，還有宛如人類的手。儘管獵人們聲稱捕獲到吸血怪，但有人質疑是一具死亡多時的動物屍體，而非如獵人所說的是新獵殺的，甚至有人研判可能是南美洲原生動物「吼猴」的腐屍，不過官方並未對此做出評論。

事實上，傳說中的「卓柏卡布拉」（chupacabra）是由兩個西班牙字「chupar」（吸吮）與「cabra」（山羊）組成，意指吸飲山羊血的野獸。最早有人聲稱在1990年代初期曾於波多黎各出現，後來在墨西哥及美國南部（尤其在拉美裔社區）也曾有人看過，牠會攻擊並吸食牲畜的血。關於卓柏卡布拉的存在，儘管過去有不少人聲稱曾目擊其神祕身影，但至今仍未被證實，甚至也有人認為，卓柏卡布拉並不是地球生物，而是外星人的寵物；不過有科學家指出，卓柏卡布拉的真身應該只是有著嚴重疥癬的郊狼。