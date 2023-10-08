國外一名愛好昆蟲的男子近日在路上看見一隻詭異且炸毛的黑色毛毛蟲，好奇地將其拍下，並上傳到論壇上尋求解答，沒想到照片曝光後隨即引爆網友熱議，昆蟲專家見狀更打臉表示，這根本不是毛毛蟲，而是假睫毛，讓他相當羞愧，坦言「我覺得自己跟白癡沒兩樣」。

根據《The Dodo》報導，國外一名熱愛昆蟲的男子喬許（Josh）對大自然的一切充滿好奇，某天外出時注意到一隻全身炸毛的黑色毛毛蟲在地上蠕動，因為一時無法辨識是什麼品種，便將其拍下PO至知名論壇《Reddit》的昆蟲版，尋求各路昆蟲專家幫忙鑑定。

沒想到照片曝光後立即引爆網友熱議，更有專家打臉喬許，直言這根本不是毛毛蟲，而是某個路人臉上掉下來的假睫毛，之所以會動只是因為風吹的關係。得知真相的喬許當下十分傻眼，坦言完全沒料到這竟然是假睫毛，「我收到了很多評論，當看到有不少人跟我說這是假睫毛的時候，我覺得自己跟白癡沒兩樣」。

有趣的是，儘管出糗，喬許也沒打算將貼文刪掉，原因除了部分網友也同樣認為是一隻毛毛蟲之外，更重要的是把出醜的貼文保留下來作為警惕也是好事一件，畢竟沒有人是完美的。