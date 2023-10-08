國外一名女子和友人到南非一處國家公園旅遊，意外在河邊目擊鱷魚埋伏捕食非洲岩蟒的現場，只見鱷魚咬著蟒蛇拋來拋去，試圖將牠的身體撕碎成塊以方便進食，驚人且罕見的畫面讓女子激動不已，直言這是一生一次的難得經歷。

Crocodile Attacks and Kills Huge Snake



Even a big rock python is not safe when going for a drink of water in the Kruger. This one made the mistake of thinking he was!https://t.co/bgDWpGnhs5 pic.twitter.com/PLf6uZMp8S — Kruger Sightings (@LatestKruger) October 5, 2023

根據《Latest Sightings》報導，國外一名女子蓋爾（Gayle Erasmus）9月15日前往南非的克魯格國家公園（Kruger National Park），她和友人駕車前往薩比河大橋（Sabie River Bridge）附近欣賞美景。薩比河大橋是一座漫水橋（Low Water Bridge），這是一種建立在河流之上、高度較低的普通橋，只要河流水位稍稍上漲，就能從橋面上漫過，因而得名。

蓋爾受訪表示，「我們喜歡這座橋，因為總有一些令人著迷且值得一看的東西。」事發當天，蓋爾和友人環顧薩比河大橋四周時，突然被一陣巨大的水花吸引注意力，他們仔細一看，發現一隻鱷魚咬住了一條蟒蛇，「我們無法判斷是牠抓住了蟒蛇，還是蟒蛇早就已經死了。」

但這場獵食行動並未就此結束，鱷魚先將蟒蛇扔進水裡，又游回岸邊不斷撕咬蟒蛇，雖然鱷魚將蟒蛇拋來拋去的行為看起來有些奇怪，但這是牠們獨特的進食方式，因為鱷魚不會咀嚼，如果將蟒蛇分成一小塊、一小塊，更方便牠們吞嚥。

蓋爾透露，最終鱷魚咬著蟒蛇進入更深的水域，被蘆葦遮住，「之後我們就看不到牠了。」對於能親眼看見鱷魚獵食蟒蛇的現場，蓋爾和友人都非常激動，「這是一個讓人著迷且一生一次的經歷，讓我們驚嘆不已。」