大陸河北一位大媽近日搭公車時，竟不顧其他乘客感受，突然在車上大聲高歌，離譜的是唱完後還要求眾人支付「表演費」，威脅不給錢就不准下車，當下所有人雖然錯愕但沒有理會，不料大媽卻直接站在車門前阻擋下車，誇張行徑在網路上掀起熱議。

根據網路上瘋傳的影片顯示，河北省張家口一位穿著駝色大衣、戴著眼鏡的大媽，拿著手機坐在公車上忘我高歌，過程中似乎相當滿意自己的歌聲，讓在場所有乘客相當錯愕，但也任由她開心做自己，沒有加以攔阻。沒想到當公車到站後，大媽卻開始向眾人索取表演費，並放話「聽過的人都要給錢，不給不讓下車」。

大媽的離譜行徑讓所有乘客十分傻眼，紛紛表態不願付錢，怎料大媽又跑到車門前，張開雙手阻止眾人下車。此時一名乘客看不下去，立即將大媽拉到一旁，警告她不准再鬧，大媽才放棄掙扎，不再向大家討錢。

影片曝光後，隨即掀起網友熱議並出言狠酸「大概是想錢想瘋了吧」、「要我就站起來扭了，看誰比較瘋」、「五音不全哪來的臉」、「網路真的讓我見識到了生物多樣性」、「明明是上車打劫，直接報警讓她吃幾天免費飯還差不多」；但也有人猜測 「應該是精神有點問題，正常人不太可能搞這一齣」。