智利一處廣場進日舉行車禍的急救模擬培訓，一名腳踏車演員倒在地上扮演傷者，未料當地一隻流浪狗聽到動靜，也立刻跑過來充當「臨演」，四腳朝天地躺在演員旁邊裝死，讓在場的人看到都忍不住露出微笑，急救人員見狀也給予回應，按照急救流程替牠進行救治。

根據《The Dodo》報導，湖大區首府蒙特港（Puerto Montt）的消防員和醫大學生組成團隊進行急救培訓，在廣場模擬汽車和腳踏車相撞的車禍現場，腳踏車演員躺在地上，假裝是受傷的患者，未料下秒竟有意想不到的「臨演」加。

從網路上流傳的影片可以看到，一隻名叫「吉甘特（Gigante）」的流浪狗聽到廣場的動靜也跑了過來，四腳朝天地倒在演員身邊裝死，演技十分逼真，急救人員發現吉甘特後，立刻給予回應，按照急救流程對腳踏車演員和狗狗都進行了救治。

報導指出，吉甘特在當地社區是一隻小有名氣的流浪狗，稍微熟悉牠一點的人，對於牠會加入這次的模擬培訓都不意外，動保人士哈拉米洛（Jaramillo Pame）受訪表示，「吉甘特是一隻身體裡住著小狗靈魂的大狗，每次廣場有活動牠都會參加，牠喜歡成為被關注的焦點。」

哈拉米洛也說，雖然吉甘特沒有一個傳統意義上的「家」，但整個社區的居民都把牠視若珍寶，「牠並不缺乏愛或陪伴，這裡每個人都認識牠，給牠關懷和食物，而牠滑稽的行為也時常逗得我們開懷大笑。」