澳洲一名74歲老翁日前騎車外出時，突然遭到一隻巨大袋鼠突襲暴打，導致全身傷痕累累。對此，專家表示，老翁很可能被袋鼠當作假想敵，以為要搶奪與附近雌性袋鼠的交配權，才會被攻擊。

綜合外媒報導，這起事件發生在維多利亞州，一名74歲老翁奧唐納（Brian O'Donnell）9月30日晚間騎摩托車穿越自家農場，要去查看一隻即將分娩的母牛時，突然被一隻約莫2.1公尺高的雄性袋鼠盯上，並且跳躍咆哮。

老翁原以為放慢行車速度就不會挑動袋鼠的敏感神經，沒想到袋鼠卻發動攻擊，直接撲上來「鎖喉」暴打，鋒利地爪子同時撕破奧唐納的衣褲，造成背部、小腿等部位出現嚴重程度不一的傷勢。

面對袋鼠來勢洶洶，奧唐納也不甘示弱地奮力反擊，更一度將其逼退，直到袋鼠再次發動攻擊時，他則設法跳上摩托車，緊急催動油門逃回家，後續被妻子送醫縫合和包紮傷口。

對此，新英格蘭大學生態學副教授凡爾內斯（Karl Vernes）表示，奧唐納很可能被袋鼠當作假想敵，誤以為他的出現是要搶奪與附近雌性袋鼠的交配權，才會惹禍上身。