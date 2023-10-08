古代真的有食人族？歐洲科學家研究發現，舊石器時代晚期西歐的馬格德林文化就已經有食人文化，他們在當時人類的遺骨上發現被咀嚼、用刀切割以及從骨頭中取出骨髓的痕跡，只是馬格德林人並非為了充飢、補充營養才吃人，這種行為其實是一種喪葬習俗。

Cannibalism was a common funeral ritual in Europe 15,000 years ago, study finds pic.twitter.com/A57mWCfK74 — Chanel Aveson (@MarcusJlaczyrh) October 5, 2023

根據《CNN》報導，這項研究發表在學術期刊《Quaternary Science Reviews》，內容提到，英國國立歷史博物館（National History Museum）的專家查閱相關文獻，確定有59個馬格達林（Magdalenian，距今約1.1萬年至1.7萬年前）遺址埋葬了人類遺骸，分別位於法國、德國、西班牙、俄羅斯、英國、比利時、波蘭、捷克和葡萄牙等國家，其中15處發現人類遺骸上有被咀嚼、頭骨被刀切、從骨頭中取出骨髓的痕跡，有遺骨還和動物骨骸丟在一起，這些證據都表明了當時的人們有同類相食的習性。

研究人員強調，食人行為是馬格德林文化中普遍存在的喪葬習俗，而不是單純為了充飢或補充營養才食用，英國古人類學家貝洛（Silvia Bello）透露，當時的人們沒有埋葬死者，而是吃掉他們，「這是一件很有趣的事情，因為這次迄今為止已知的用食人行為當作喪葬習俗的最古老證據。」

除此之外，研究人員也透過遺傳基因發現，當時歐洲有兩個不同的祖先群體，分別為馬格達林文化和埃皮格拉維特文化（Epigravettian），兩者相互比較，前者更偏好食用死者，後者則傾向將死者埋葬，且後續埃皮格拉維特人向馬格德林人居住的區域遷徙後，食人習俗就逐漸被埋葬取代。