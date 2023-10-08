古代封建社會，帝王為了爭奪權力、土地或金錢，經常不惜一切發動戰爭，不過外界不解，為何將軍衝鋒陷陣卻不容易死？事實上背後原因有三。

根據陸網報導，古代將軍衝鋒陷陣，之所以不容易陣亡，是相對士兵而言，因為將軍身為主帥，是全軍的重點保護對象，一旦將軍戰死，軍隊又無法立即派出新任將領時，整支軍隊就會面臨指揮不靈，陷入被敵人殲滅的危險之中。這也是為何三國時期曹魏猛將夏侯淵意外戰死後，郭淮立即挺身而出，發言穩住軍心，並推派張郃接掌指揮權的主因。

其次是將軍身上的裝備要比普通士兵好得多，包括重型鎧甲、頭盔等，就連材質也比士兵更好一點；再者，將軍身邊還會有護衛隊確保其安全。

最後，古代戰場講究的是陣型，全軍主帥通常不可以親自上陣殺敵，除了很少以勇力聞名的角色，多數情況下領軍大將都是坐鎮中軍調度，沒那麼容易死掉。

事實上，古代將領身為指揮中樞，要嚴密設防，絕不能讓敵軍找到破綻，否則一旦主帥被殲滅或是遭到俘虜，視同打了敗仗。同理，兩軍交戰時都會時時注意敵方的指揮中樞，並伺機給予致命一擊，以期結束戰事。