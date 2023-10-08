紐西蘭一戶人家近日迎接了一個「稀客」，牠們在住家門廊前發現一團毛茸茸的不明生物，仔細一看才發現竟是「紐西蘭毛皮海狗」，牠閉著眼睛、蜷縮著身體，躺在地墊旁邊熟睡，雖然模樣十分可愛，但他們還是盡速打電話通報相關單位前來救援。

根據《The Dodo》報導，紐西蘭威靈頓（Wellington）一戶人家近日在住家前的門廊上發現一隻毛茸茸的不明生物，牠全身長有灰色毛髮，蜷縮在地墊旁邊，正閉著眼睛陷入甜蜜的夢鄉，這戶人家很快就認出來了，這是一隻「紐西蘭毛皮海狗（New Zealand fur seal）」，又被當地人稱作「Kekeno」，為保育類動物，主要分布在澳洲南岸和紐西蘭南島沿岸。

紐西蘭環保局（Department of Conservation）在臉書粉專分享，平時想要在住家門廊前看到一隻熟睡的海狗並非易事，不過每年的5月到9月，剛斷奶的海狗會離開牠們的父母和原本的棲息地，向外探索周邊區域，也讓這段時間成為容易看到海狗在外走動的「黃金時節」。

紐西蘭環保局在貼文指出，這些海狗可能看起來弱不禁風、生病的樣子，或者露出濕漉漉的眼睛、發出像是咳嗽的聲音，這些都是正常的狀況，並提醒民眾「海狗需要的是休息，而不是救援」，如果看到海狗受傷、受流浪動物威脅、被魚線糾纏等狀況，才需要通報相關單位救援。

不過環保局也認可，照片中的海狗確實選了一個不太恰當的地點午睡，於是在接獲通報後，立刻派人前往現場，並替海狗選擇了一個遠離狗和交通工具的安全地點，所幸牠沒有受傷，清醒過後只是有些迷糊、搞不清楚狀況。