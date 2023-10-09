日本一名網友日前在沙灘上撿到一串詭異的「白色葡萄」，他摘下一顆放在陽光下觀察，發現葡萄其實是透明的，裡面還藏有一個小小生命，這才驚覺他撿到的竟是一串「烏賊卵」。今年8月也有另一名日本網友在沙灘撿到烏賊卵，甚至意外拍下它們破蛋出生的瞬間，讓他感到又驚又喜。

綜合日媒報導，日本網友「@tmss31」在社群平台「X」分享，他在沙灘上撿到了一串「白色葡萄」，不過將「葡萄」拔下來，放在陽光下就會發現它其實是透明的，裡面還藏有體型超迷你的烏賊寶寶，原PO這才驚覺他撿到的並不是一串「葡萄」，而是烏賊的卵。

另一名日本網友「Denka（でんかさん）」在今年8月也分享了撿到的烏賊卵，甚至還意外拍下烏賊「破蛋而出」的瞬間，起初原PO對於撿到烏賊卵興奮不已，拿出手機拍下特寫影片，豈料下秒上面的烏賊寶寶突然動了一下，接著就鑽出卵膜跳了出來，下面的烏賊寶寶見狀也緊隨其後，原PO見到這一幕又驚又喜，呆呆地舉著還在漏水的卵，有些不知所措。

事實上，Denka來自有「烏賊之城」之稱的北海道函館市，並且在大學時考入軟體動物研究所，偶爾會去釣烏賊、收集或拍攝烏賊，不過Denka直言，這也是他第一次在陸地上看到烏賊孵化出生，「當我靜下心來觀察時，看到烏賊寶寶是從鰭尖出來的，我想我捕捉到了一個珍貴的瞬間。」