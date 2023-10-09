大陸考古學家在南京象山的一處墓葬中，出土了一枚1700年前的「鑽戒」，同時也是大陸目前已發現最早的鑽石戒指，它的模樣相當樸素，指環部分沒有任何紋飾，考古專家指出，這枚鑽戒的意義並非現代人所想的「定情信物」，在當時只是因為看上鑽石的硬度，而將它當成削玉的工具。

根據《央視新聞》報導，這枚「鑽戒」出土於東晉琅琊（音同爺）王氏家族墓葬，該家族是東晉政權的重要支柱，「書聖」王羲之就出自此豪門，不過出土「鑽戒」的墓室主人身分不明，考古專家綜合墓葬情況和史料記載推斷，墓主人很可能是王羲之的叔叔王廙（音同義），他是東晉開國皇帝司馬睿的表弟，官至平南將軍、荊州刺史、武陵侯。

「鑽戒」的外觀走極簡風，金指環的部分呈扁圓形，表面沒有任何紋飾，指環上焊接了一個邊長約4公分的方形斗器，鑲嵌在斗內的鑽石沒有經過精細的切割打磨，或許更應該稱作「金剛石」。報導指出，鑽石並不是一出現就象徵愛情，經過學者考證，當時的鑽戒並非定情信物，而是因為它的硬度有「削玉之用」。

兩晉南北朝時期的政權更迭、社會變遷，民族、地區、國與國之間的交流更加頻繁，出土於這個時期的金戒指大多都很樸素簡約，然而鑲有金剛石的金戒指還是唯一一例。當時的金剛石主要產自印度等地，從南海經由貿易或朝貢進入中原，反映了對外貿易的往來狀況，也充分展現了王氏家族作為東晉政權統治支柱的世家大族，所擁有特殊的政治與經濟地位。