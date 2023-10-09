許多蛇在吞食獵物後，如果受到驚嚇，就會將食物吐出以便逃跑，然而有一種神奇的蛇，牠雖然沒有受到驚嚇，卻會在吃完蛋以後吐出被壓扁的蛋殼，只食用蛋裡的液體，美國生物科學系教授指出，這種蛇叫作「甘斯食蛋蛇」，可以吞嚥比自身還要大好幾倍的獵物，能力比緬甸蟒蛇還厲害。

根據《Live Science》報導，甘斯食蛋蛇（Dasypeltis Gansi）是原產於西非的無毒蛇，雖然牠的體型很小，最長大約可長到40英寸（約102公分），卻可吞下一整顆球型鳥蛋，發布在《動物學雜誌（Journal of Zoology）》的研究報告稱，甘斯食蛋蛇可以獵捕比自身還要大上好幾倍的獵物，要歸功於連接上下顎骨、具有彈性的皮膚。

美國俄州辛辛納提大學（University of Cincinnati）生物科學系教授傑恩（Bruce Jayne）指出，甘斯食蛋蛇的體型和張嘴大小的比例，幾乎可以成為世界紀錄保持者，「牠們的能力比緬甸蟒蛇還要厲害。」除了蛋以外，甘斯食蛋蛇還可以吞下其他更巨大的獵物，比如囓齒動物、兩棲動物等。

除此之外，甘斯食蛋蛇還有一項神奇能力，就是「吃蛋會吐殼」，傑恩在實驗室中餵食一條甘斯食蛋蛇一顆鵪鶉蛋，牠將其整顆吞下，不久後身體就開始詭異蠕動，最終吐出一塊被壓扁的蛋殼，整個過程持續約15到30分鐘。

傑恩透露，甘斯食蛋蛇沒有牙齒，這有助於牠們更容易吞下蛋，「吞嚥一顆又硬又光滑的物體是很困難的，如果蛋被牙齒等針狀結構戳破了，裡面的液體就會從嘴裡噴濺出來。」傑恩表示，甘斯食蛋蛇的這些「超能力」都是一種生存手段，而牠們吃蛋的好處之一，就是因為蛋不會反擊。