美國一名女大生和3名室友剛搬進新公寓，就看見廚房天花板的吊燈上伸出一隻「黑色鬼手」，讓眾人忍不住尖叫出聲，冷靜下來才發現試圖闖入的其實是一隻浣熊，但眾人仍害怕不已，全部擠在一個小房間裡，聽著浣熊在天花板上走動的聲音，不敢睡覺。

根據《每日郵報》報導，美國紐約一名女大生伊莉札里（Yesenia Irizarry）和3名室友剛搬進新公寓就遇到「不速之客」試圖闖入。事發當天凌晨，伊莉札里聽到室友的尖叫聲，於是趕到廚房查看，發現天花板的吊燈被掰開了一角，還有一隻「黑色小手」不斷從縫隙中伸出，小手的主人似乎是一隻浣熊，「有一次我們看到了牠的耳朵，牠試圖讓縫隙打開得更大，這樣牠就能進來了。」

伊莉札里和室友們都驚恐不已，但事發當時超過凌晨12點，當地的動物管制中心已經下班，他們轉而打給消防局求救，不過消防人員對此也無能為力，只能出言安慰，並要他們等待房東回覆。那天晚上屋子裡的人都心驚膽戰、不敢入睡，「我們擠在房間裡，那種抓東西的聲音變得越來越有侵略性，我們可以聽到浣熊在客廳、臥室的天花板上移動的聲音。」

直到隔天早上7點，伊莉札里才接到房東的電話，對方請了一名維修工，修理被浣熊破壞的吊燈。除此之外，動物管制中心也派人前往公寓，在屋頂上和消防通道都安裝了陷阱，最後順利抓捕浣熊，據工作人員透露，這隻浣熊是為了撫養新生兒才會在天花板上安家。

伊莉札里也在這件事後才知道，原來他們不是第一批受浣熊侵擾的租客，「以前的租客回家時還會看到客廳裡出現一隻浣熊。」為了解決浣熊的問題，大樓管理人員曾在煙囪上安裝蓋子，但仍舊被破壞，而浣熊就是藉由大樓的煙囪爬進伊莉札里租屋處的廚房天花板上。