經典電視劇《包青天》的主題曲深植人心，幾乎人人都聽過「開封有個包青天」，大陸河南開封有一塊北宋時期的「市長名單」石碑，上面卻不見包青天的名字，根據史料記載，原來是因為他太受愛戴，百姓看石碑時，都會不自覺地撫摸，久而久之不但把名字磨掉了，還摸出一個大凹洞。

根據《央視新聞》報導，開封府是北宋都城官吏行政、司法的衙署，被譽為「天下首府」，在這裡有一塊特別的石碑，名叫《開封府題名記》，上方的碑刻有別於大眾印象中的文章、良言，而是一大堆人名，且大部分都是歷史有名的大人物，比如皇帝宋太宗趙光義、宋真宗趙恒、文學家歐陽修，以及政治家范仲淹、蔡襄等。

這些人物出現在同一塊石碑上，是因為他們都曾擔任同一個官職「開封府尹」，類似於現代的「開封市長」，因此這塊石碑其實是一份北宋年間的「歷任開封市長名單」，碑文以楷書篆刻，從上到下、由左至右記錄了從宋太祖建隆元年（西元960年）到宋徽宗崇寧四年（西元1105年），共146年間，開封府最高行政長官的姓名、職銜和上任年月等，名單人數多達183名。

說到開封府，大多數人第一時間都會想到「包青天」包拯，可以說是當地的文化象徵，雖然任職時間只有1年3個月，但他清廉公正、革除弊政，受到眾多民眾愛戴，然而在石碑上卻找不到他的名字。

宋末元初的《癸辛雜識》對此給出解答，「獨包孝肅公（包拯諡號為孝肅），姓名常為人所指，指痕甚深。」百姓在看《開封府題名記》時，因為心懷對包公的敬仰和思念，經常撫摸石碑上他的名字，久而久之不但將名字給磨掉了，還摸出了一個凹洞，從下方的「龍圖閣直學士」可以得知凹洞處應該寫的就是包拯的名字。