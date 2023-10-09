美國芝加哥近日發生嚴重的鳥擊事件，近千隻的鳥類在一夜之間撞上一處展覽中心的玻璃上死亡，鳥類專家形容這悲劇性畫面「就像是蓋了一層鋪滿死鳥的地毯」，推測可能和遷徙條件、降雨、燈光和建築設計有關。

A confluence of migration, rain and lights led to the death of nearly 1,000 songbirds after they crashed into the windows of an exhibition center on Chicago's lakefront. https://t.co/NECRPEJkmr — The Associated Press (@AP) October 7, 2023

根據《美聯社》報導，芝加哥麥考密展覽中心（McCormick Place）近日發生悲劇性事件，近千隻鳴禽（Songbirds，一種鳥類）在夜間撞上展覽中心的玻璃後喪命，芝加哥菲爾德自然史博物館（Chicago Field Museum）鳥類部門退休經理威拉德（Willard）形容「就像是蓋了一層鋪滿死鳥的地毯」，他坦言正常的夜晚通常會有15件以內的鳥擊事件，「但在追蹤麥考密的這40年以來，我們從未見過規模如此龐大的事件。」

鳥類專家指出，這次悲劇的鳥擊事件是遷徙條件、降雨、展廳燈光和玻璃帷幕共同造成的結果。由於鳥類看不到透明或反光的玻璃，也不知道這是一個致命的屏障，當牠們透過玻璃看到後面或反射的植物時，就會朝玻璃靠近，尤其在夜間遷徙的鳥類，比如麻雀和林鶯（Warbler），需要依靠星星導航，城市的燈光會吸引且迷惑牠們，進而增加鳥擊事件的發生。

美國多個城市都有參與「熄燈計畫」，在鳥類遷徙期間關閉或調低燈光，麥考密展覽中心也參與其中，除非工作人員、客戶或遊客需要，否則室內照明將被關閉，然而該中心一整周都有活動。

威拉達無奈表示，「這是一棟奇怪的建築，當它建成時，人們並未考慮鳥類的安全，很多建築都一樣。」且麥考密展覽中心就坐落湖邊，每到夜晚經常燈火通明，「人們雖然口口聲聲說很重視鳥類的夜間遷徙，但這件事仍反映了人類與建築不可被接受的入侵，真是令人悲傷又充滿戲劇性。」