澳洲一名女子近日和友人出海釣魚，等了1.5小時終於有大型鮪魚上鉤，正當眾人開心地想要將鮪魚拉上岸時，突然衝出一條鯊魚，張大口咬住了鮪魚的尾巴，船上的人只能用盡全力「拔河」，最終仍敵不過鯊魚，失去了鮪魚的尾巴，所幸這條鮪魚就算少了一大塊肉，重量仍達102公斤，實現了女子一直以來的夢想。

根據外媒報導，澳洲一名女子伊茲（Izzy Sesto）近日和友人一起到南澳雅法角（Cape Jaffa）附近海域開啟一場釣魚之旅，目標釣到超過100公斤的鮪魚，伊茲拋出魚餌後，在船上等待長達1.5小時，才終於有一條體型肥美的鮪魚上鉤，眾人見狀都興奮不已，聯手把鮪魚拉上船。

豈料就在大家用力拉起鮪魚時，突然有一隻「程咬鯊」衝了出來，一口咬住鮪魚的尾巴，讓船上的人都嚇一大跳，連忙和鯊魚展開一場拔河戰，儘管大家都很努力想要守住漁獲，卻還是被咬掉一大塊鮪魚肉，鯊魚吃到食物後沒有就此離開，鮪魚的血沿著船身滴到海水中，鯊魚又開始攻擊船的馬達，所幸並未造成損壞。

面對突如其來的意外，伊茲感到激動又難過，「我已經夢想釣到100公斤以上的鮪魚5年了，但我的運氣一直很差。」還好就算這條鮪魚的尾巴被鯊魚咬走了，重量仍達到102公斤。事後伊茲興奮在社群平台分享這次難得又刺激的經歷，網友們看到後也都感到驚奇不已。