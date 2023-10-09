古代皇宮內除了皇帝和後宮嬪妃外，還有大批太監和宮女，負責處理皇親貴族的日常大小事，雖然只是負責打雜的，但畢竟住在皇宮裡，在一般人眼中，自然認為他們也能過上不愁吃穿的生活，然而大陸歷史教授指出，古代宮女的生活並不如想像中風光，他以唐代宮女為例，從墓碑和上方刻寫的墓誌，就能看出當時的宮女地位有多低。

大陸陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，唐代宮女不但生活苦悶，地位也很低，從陝西師範大學館藏的唐代宮女墓碑就可以看出端倪，第一點就是墓碑上墓誌的字體，通常撰寫碑帖、墓誌的唐人，字跡都十分出色，然而這塊宮女墓碑上的字卻寫得亂七八糟，且製作時沒有經過「書丹」的過程，也就是沒有先以毛筆書寫草稿，就直接在石碑上刻字。

第二點則是墓碑與墓誌採事前大量生產，從這塊館藏墓碑的內容「大唐亡宮八品年四十六墓誌並序，亡宮者不知何許人也」可以看到，其中「亡宮八品」和死亡日期的部分，字體明顯和其他文字不同，說明唐代宮女的墓誌是事先大量統一製作，等到有宮女過世時，再把年齡、死亡時間填上即可，而「亡宮者不知何許人也」更代表宮女死後連名字都留不下來。

于賡哲也說不少人認為，宮女身處皇宮，有很多機會可以接近皇帝，被寵幸之後翻身做「鳳凰」，然而實際上真正能被皇帝看上的「幸運兒」少之又少，有些宮女甚至直到老死都見不到皇帝一面。