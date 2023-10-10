印度近日發生一起驚險意外，一名男子想要跳上準備駛離的火車，卻不慎失足摔落到車廂下方，值勤警察和其他乘客都嚇一大跳，急忙安撫並引導他躺在鐵軌之間不要動，靜靜等待火車從他的上方駛離，所幸男子只在這次意外中受到輕傷，沒有其他大礙。

根據《獨立報》報導，該起事件發生在印度西查姆帕蘭縣（West Chamaparan），當時火車停靠在巴加哈火車站（Bagaha railway station），24歲男子庫馬（Prateek Kumar）趁機下車購買飲料和零食，等他回來時，火車已經啟動、準備離站，庫馬著急不已，試圖跳上其中一節車廂，卻不慎失足摔落到火車正下方的鐵軌之間。

值勤的警察和其他乘客見狀都嚇一大跳，急忙過來安撫庫馬，並引導他躺在鐵軌之間不要動，一名目擊者透露，庫馬動作十分小心，一動也不動地躺著，等到火車駛離，警察亞達夫（Harishchandra Yadav）立刻上前將庫馬扶起，並給了他一條毛巾包裹受傷的頭部，隨後將其送往醫院，「庫馬在這起事件中只受到輕傷，部分的衣服也被撕破。」

過去印度也曾發生類似案例，根據網路上流傳的影片可以看到，一名披著頭巾的女子躺在鐵軌之間，靜靜等待火車從她的上方通過，火車駛離後，她從軌道上坐起開始講電話，並一邊慢慢起身，隨後像無事發生一樣離開現場，印度警察局警官卡布拉（Dipanshu Kabra）看到影片後笑說，「沒有任何事比用手機閒聊更重要。」