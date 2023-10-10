非洲烏干達一名母親抱著2個月大女嬰至農地採收木薯，突然衝出一隻黑猩猩搶走嬰兒，救援隊接獲報案營救，女嬰仍不幸死亡，專家指出，由於人口不斷增加，導致棲息地減少，使人類與野生動物的衝突越來越頻繁。

綜合外媒報導，烏干達一名母親先前到農地採收木薯，手中抱著熟睡中的女嬰阿胡穆扎（Aroho Ahumuza），未料突然有隻黑猩猩從灌木叢衝出來，大膽的把阿胡穆扎搶走，女嬰母親隨即報警求助，鄰居得知後也趕緊來幫忙，之後發現女嬰被扔在附近的灌木叢中，頭部嚴重受傷，緊急送醫後仍宣告不治。

根據「國際珍古德教育及保育協會（Jane Goodall Institute）」指出，烏干達約生活了5000隻黑猩猩，雖然牠們對人類並未造成威脅，但攻擊性不容小覷。荷蘭靈長類動物學家弗蘭斯·德瓦爾（Frans de Waal）透露，黑猩猩確實會表現出暴力行為，主要攻擊敵人的臉部、四肢，甚至是生殖器官，看起來都是非常恐怖的行徑。

英國動物行為學家珍古德（Jane Goodall）表示，由於人類數量不斷增加，生活過得越來越奢侈，對於自然資源的需求太大，侵害動物的棲息地，導致野生動物與人類發生衝突。

烏干達目前也開始重視生態問題，並發布黑猩猩保護策略（The Chimpanzee Conservation Strategy），希望外界一起響應與黑猩猩和平共存的計畫。