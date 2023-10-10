大陸研究員1年前在新疆天山裝設紅外線相機，調查「雪山之王」雪豹數量及棲息地狀況，近日公布結果，發現約有200隻雪豹生活於天山，紅外線相機也捕捉到雪豹的珍稀畫面，牠們會在山崖邊跳躍，有時還會在地上打滾，宛如一隻大貓。

根據《央視新聞》報導，新疆天山東部國有林管理局為了解天山地區雪豹的分布狀況，於是在山區裝設數百台紅外線相機，近日回收相機的數據，初步了解天山自然生態系統和生物多樣性分布，由於雪豹棲息於高海拔地區，所以並不容易觀察，拍到的畫面就格外珍貴，研究結果發現，約有200多隻雪豹生活於天山。

紅外線相機拍到的畫面可見，在一處洞口有三隻雪豹依偎在一起，其中一隻雪豹還不斷打哈欠，看起來有些疲憊，此外在另一處岩壁附近，還有一隻雪豹快速跳躍捕捉獵物，之後叼著戰利品在鏡頭前閒晃，另外一隻雪豹則是在地上打滾，模樣非常可愛，與平常兇猛形象形成反差，之後雪豹甚至把相機當成玩具咬。

此次研究不只拍到雪豹，還有其他偶蹄類動物，都是雪豹的主要食物來源，另外也有與雪豹同域分佈的中、大型食肉動物，例如棕熊、狼、赤狐等，大陸中國科學院新疆生態與地理研究所研究員馬鳴表示，豐富的食物鏈才能創造出健康的生態系統，雪豹除了吃北山羊、盤羊、天山馬鹿、野豬等，還有許多小動物可以吃，例如野兔、旱獺。