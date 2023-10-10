土耳其是橫跨歐洲、亞洲的國家，在伊斯坦堡海峽上有一座往返歐亞的大橋，然而每到上下班尖峰時段，橋上就會嚴重塞車，讓通勤的上班族苦不堪言，當地一名糕點師為了節省通勤時間，竟突發奇想決定「泳渡海峽」，原本需要50分鐘才能抵達工作地點，現在只需耗時20分鐘。

根據《德國之聲》報導，土耳其一名糕點師賽金（Mehmet Seçkin）居住在伊斯坦堡海峽（Bosporus）東側，而他的工作地點則位在海峽西側，這片海峽介於亞洲與歐洲之間，每天賽金都必須開車穿過橫跨海峽的「7月15日烈士大橋（15 Temmuz Şehitler Köprüsü）」，然而在上下班尖峰時間，大橋堵車嚴重，每次都必須耗時50分鐘以上才能抵達工作地點。

為了節省通勤時間，賽金突發奇想決定「泳渡海峽」，只需20分鐘就能從亞洲到達歐洲。賽金坦言，起初他決定要游泳通勤時，家人都非常擔心，2名女兒甚至勸他放棄，「但現在她們的看法改變了，遇見人就會介紹『我老爸就是那個在伊斯坦堡海峽游泳的男人』。」

神奇的是，將游泳當作通勤方式的人不只賽金一個，來自各行各業的泳渡通勤者組成一個「互助會」，每天輪流開車運送大家的衣物和隨身行李。事實上，伊斯坦堡海峽最窄處僅有700公尺寬，對於習慣游泳的人來說並不困難，只不過還是需要注意安全性，因為伊斯坦堡海峽是「世界最繁忙的航道」之一，泳渡通勤者每天都要提前查詢輪船時刻表，以免發生與船隻相撞的危險意外。