澳洲有一家人日前至雪梨皇家國家公園遊玩，看到一處岩石上出現數十條蛇，全部纏繞在一起，形成非常詭異的畫面，期間兩名孩童還伸手觸碰，現場影片曝光後，捕蛇專家表示，雖然這種蟒蛇無毒但長有利牙，被咬到也會受傷。

根據《奇摩新聞》報導，澳洲一對父母帶小孩到雪梨皇家國家公園（Royal National Park）遊玩，在一處巨型岩石上看到12條鑽石蟒（Diamond python），小孩出於好奇伸手觸碰，他們的母親僅出聲喝止，全程拿著手機拍攝，現場畫面被分享至社群平台，不少人痛批太危險，該段影片目前已被刪除。

澳洲捕蛇專家霍文登（Troy Hovenden）提到，畫面中是一群渴望交配的雄性蟒蛇，牠們正在集體求偶，互相交纏形成一團，這種行為被稱為「交配球（mating ball）」，一旦有雌性蟒蛇出沒，雄蛇就會主動出擊，「並非輪流與母蛇交配，牠們是在嘗試獲得對方的歡心，最終只有一條雄蛇能獲得交配權」。

霍文登進一步說明，隨著澳洲天氣逐漸變暖，會越來越常看到蛇出沒、交配，民眾不需要驚慌，但千萬不要近距離觀察蛇類，影片中的鑽石蟒雖然沒毒性，但擁有向後彎曲的利牙，「當牠們咬住獵物後，對方基本上難以逃脫」，雖然鑽石蟒個性溫和，不太會攻擊人類，但還是要小心，別讓孩童誤以為蛇是無害的動物。