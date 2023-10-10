大陸湖南的「馬王堆漢墓」出土許多漆器餐具，其中一件漆盤上繪有貓咪圖樣，背後的原因卻不只「可愛」這麼簡單，專家指出，漢代的家具較為低矮，若將食盤放置在桌面上，很容易被老鼠盯上，於是古人在餐具上繪製貓咪的圖案，希望能藉此嚇阻老鼠。

根據《央視新聞》報導，位於湖南省長沙市的「馬王堆漢墓」出土許多漆器，包含400多件刻有「君幸食」和「君幸酒」字樣的餐具，譯作白話文就是「吃好喝好」的意思，其中一件漆盤上還畫有一團黑漆漆的不明生物圖樣，牠豎起尖尖的耳朵、前爪穩穩落地、尾巴高高翹起，朱砂色的眼睛警覺地觀察四周，根據漆盤的名字「狸貓紋漆食盤」可以得知，這個黑漆漆的生物其實是一隻貓。

不過將貓畫在餐盤上的理由，不只是為了可愛的裝飾，報導指出，漢代的家具以低矮型為主，貴族們席地而坐、分餐而食，平底且沒有蓋子餐具被放置在低矮的桌面上，很容易就會被老鼠盯上，因此古人才在餐盤上畫貓，以達到嚇唬老鼠的目的。

戰國末期《呂氏春秋》記載，「狸處堂而眾鼠散」，古代將貓稱之為「狸」，文字所描述的就是「馴狸捕鼠」的畫面，憑藉著驅鼠除害的天賦，貓被視作古代的「蠟祭八神」之一，是祥瑞的徵兆與化身，還代表了長壽、安康。

不只現代，貓在古代也備受眾人喜愛，早在數千年前就已經出現「鏟屎官」，其中包含這件「狸貓紋漆食盤」的主人辛追夫人，她是西漢吳氏長沙國丞相利蒼的妻子，夫妻倆育有一子，然而丈夫、兒子先後離世，只剩下寵物貓陪伴她度過餘生；另外，南宋詩人陸游也是一名「貓奴」，曾寫《贈貓》一詩，內容充分表達對貓咪的偏愛。