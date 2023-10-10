尼雅遺址位於新疆塔里木盆地深處，為漢晉時期「精絕國」的所在地，是東西方交通要地，也是絲綢之路的必經之地，原本應該繁華富庶，整個國家卻在某一天突然消失不見，直到千年後才被人重新發現，但精絕國消失的原因成為考古學界難解的謎團，有人推測是因為戰爭引起，也有人認為是因為水源不足而舉國撤離。

精絕國為漢晉時期西域36國之一，人口僅有3000多人，接受漢朝西域都護府的管轄，自古以來就是東西方交通的要地，到了西漢時期更成為陸上貿易通道「絲綢之路」的必經之地，然而本該商賈雲集、繁華富庶的精絕國卻突然消失。400年後，唐代高僧玄奘前往印度途中經過精絕國遺址，在著作《大唐西域記》描述該地已成廢墟一片，人跡全無。

直到1901年，英國學者斯因坦（Marc Aurel Stein）在新疆發現精絕國的尼雅遺址，才終於讓這座埋藏於流沙之下的古國重見天日，不過史料中關於精絕國的記載較少，整座古國消失的原因，也因此成為考古學界難以破解的謎團。

大陸四川大學考古文博學院教授齊東方在央視節目《中國國寶大會》上指出，考古學界對於精絕國的消失有各種各樣的猜測，大多數人認為是戰爭引起的，但他透露，如果是因為戰爭，應該要在遺址中發現古戰場的遺跡，包含箭頭、殘損的兵器、火燒的痕跡等，但這些都未在尼雅遺址中發現，反而更像是當地人有計畫的撤離。

齊東方說，精絕國坐落於尼雅河流域的盡頭，全國上下都仰賴這條河作為水源，而尼雅河裡的水源於崑崙山上的雪水，天氣不熱時化出來的雪水少，水就流不到河的盡頭，導致精絕國的水源不足，人們難以在當地繼續生存，最終選擇撤離。