釣魚釣到蛇？泰國一名男子日前在河流裡設置魚籠，打算捕撈新鮮漁獲，豈料當他去收魚籠時，發現裡面不但一條魚都沒有，還多了一條體長3公尺的眼鏡王蛇，讓他嚇得把籠子丟在原地、拔腿就跑，後來在救援人員的幫助之下，順利將眼鏡王蛇抓出籠子，並將牠帶到安全區域放生。

根據泰國《每日新聞》報導，泰國宋卡府（Changwat Songkhla）納塔威縣（Na Thawi）一名年輕男子日前在棕櫚園附近的河流中放置魚籠捕魚，過了一段時間後，他前往池河邊收回魚籠，豈料不但沒有捕撈到任何一條魚，還在籠子裡看見一條受困的眼鏡王蛇，讓他瞬間嚇一大跳，急忙丟下籠子跑離現場，並打電話向相關單位求助。

救援人員抵達現場後，目測眼鏡王蛇的體長約有3公尺，他們迅速打開魚籠，並用專業的捕蛇裝備開始捕捉，整個過程眼鏡王蛇都表現出激烈的反抗，導致救援人員花了5分鐘才終於把牠抓出籠子，並放入塑膠袋內，帶往安全的區域放生回大自然。

無獨有偶，泰國沙敦府（Changwat Satun）一處村莊的村民在河邊設置漁網捕魚，未料卻是一條長約3公尺、體重8至10公斤的巨蟒受困其中，村民見狀立刻通報相關單位，救援人員抵達現場後，迅速幫助巨蟒脫困，並將牠帶到當地的野生動物中心，確認沒有受傷後才放生回野外。