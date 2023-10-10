菲律賓一名女子先前前往公車站等車，突然瞥見身後出現黑影，趕緊轉身查看，才發現被小黑貓跟蹤，起初她並不在意，認為沒多久貓咪就會離開，未料小貓卻緊緊跟在她身後，女子確認附近沒有母貓後便決定收編，直呼這是命運的安排。

根據《The Dodo》報導，菲律賓一名女子洛蘭（Loraine Anne Marie Baguio）日前前往公車站時，用餘光瞥見身後出現一團黑影，趕緊轉過頭查看，才發現被一隻流浪黑貓跟蹤，洛蘭提到，「小貓一直跟著我，起初以為牠沒興趣就會離開，但事實並非如此」。

洛蘭最終決定放慢腳步，小貓趕緊跑到她的腳邊，洛蘭環顧四周，發現附近沒有母貓，小貓似乎也無人飼養，不忍小貓獨自流浪，於是將牠帶回家照顧，當時小貓處於飢餓狀態，非常沒有精神，洛蘭趕緊準備一些食物與水給牠飽餐一頓，小貓才慢慢恢復體力。

洛蘭提到，她其實並不喜歡貓，直到認識小黑貓後完全淪陷，「牠很可愛又深情，好像我們之前就見過面，這一切都是上天註定好的緣分，或許從牠跟蹤我的那一刻，早就知道我們的命運會牽扯在一起，小貓選擇我當牠的母親」。