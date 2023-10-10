乳牛立大功！英國警方在一處牧場追捕逃犯，為了躲避警察，逃犯跳進牛舍內試圖隱身，未料卻驚動到裡面的牛群，牠們先將逃犯包圍，再步步逼退，把他堵在牛舍角落的圍欄處，最終警察不費吹灰之力就將逃犯輕鬆逮捕，牛群英勇的行為在網路上引發熱議。

Watch the moment a man on the run from @DC_Police was herded up by a group of cows in Devon and mooved out of their field into the arms of waiting Police Officers - however we did have to remind the cows not to take the law into their own hoofs👮‍♂️ 🚓 🐄 🐄 🐄 ^GMO pic.twitter.com/SSBlX3oND6 — NPAS South West & Wales Region (@NPASSouthWest) December 6, 2022

根據《LADbible》報導，英國國家警察航空局（National Police Air Service）在社群平台「X」上傳一段影片，當時警方正在英格蘭德文郡追捕一名男性逃犯，只見他為了躲避，竟趁著夜色跳進一處牧場的牛舍，以為這樣做就能成功隱身、不被抓到，豈料牛舍裡的牛群十分聰明，發現有不明人士闖了進來，立刻將他團團包圍。

從警方直升機的夜視攝影機畫面可以看到，牛群並未對男子發動攻擊，而是一步步逼近他，將他逼退至牧場角落的圍欄邊，隨後送到警察的手中，讓警方不費吹灰之力就能輕鬆捉拿逃犯，國家警察航空局也忍不住笑說，一切都要感謝牛群的幫助。

事實上，這起事件發生在2022年12月，最近又引起網友熱議，大家看到影片後都覺得非常逗趣，紛紛留言，「超棒的團隊合作，牛群也太樂於助人了」、「牛群：現在是睡覺時間，別來打擾我們了！快走吧」、「這個逃犯居然覺得能穿過我們臥底牛的地盤？未免太異想天開了」、「這裡的牛群是不是接受過警察訓練？」、「這些牛立了大功，太偉大了」。