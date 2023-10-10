英國一名42歲女子從小夢想嫁給真命天子，並舉辦一場童話般的婚禮，但她花10年時間尋找對象，卻始終沒有結果，她意識到自己無法圓夢，轉念一想決定嫁給自己，砸1萬英鎊（約新台幣39萬）舉辦婚禮，引發討論。

根據《太陽報》報導，42歲的威爾金森（Sarah Wilkinson）從小就想當新娘，嫁給白馬王子並生兒育女，一家人幸福的住在大房子內生活，但卻事與願違，她從未遇到理想情人，花10年尋找對象，期間曾透過網路交友等方式，卻都沒有結果，最終只能選擇放棄。

威爾金森意識到遇不見真愛後，轉念一想「為何我不嫁給自己？」，打算幫自己辦一場婚禮，豈料卻受新冠疫情影響，導致她一直無法舉辦，於是買了一枚訂婚戒指送自己，打消舉行婚禮的念頭，之後疫情逐漸趨緩，威爾金森的朋友詢問她是否要辦婚禮，她起初表示拒絕，但又不希望放棄披上婚紗的夢想，於是在今年1月開始籌劃婚禮。

威爾金森提到，有些朋友覺得奇怪，但也有不少人支持，「認識我的人都知道，這是我一直想做的事」，她最終在40位賓客及好友的祝福下，成功舉辦婚禮，總共花費1萬英鎊（約新台幣39萬），婚禮邀請函上還寫著「新郎不包括在內」，儀式結束後，她扔的並非捧花而是香檳。威爾金森說，未來也許有一天能找到新郎，但現在她只想嫁給自己，指這是一種自愛又獨立的表現。