英國一名釣客日前到泰國展開釣魚之旅，沒想到竟釣起一條體重達252磅（約114.3公斤）的「鯉魚王」，打破世界紀錄，讓男子感到又驚又喜，從照片中也可以看見，他需要和父親、朋友以及一名當地人，共計4名男子，才勉強能將這條鯉魚抱起。

'I caught the world’s biggest carp on my stag do – it took four people to lift it up, I was shocked'https://t.co/Llnz6NBLI9https://t.co/Llnz6NBLI9 — The Scottish Sun (@ScottishSun) October 9, 2023

根據《太陽報》報導，英國一名36歲釣客凱文（Kelvin Marston）日前到泰國展開為期12天的釣魚之旅，他使用一根有固定浮標、長達7英尺（約2.1公尺）的魚竿，並以麵包當作魚餌，每天都在湖邊待上12個小時，靜靜等待大魚上鉤，沒想到10月6日就釣到一條巨無霸「鯉魚王」，隨後他和父親、朋友以及一名當地人合力把魚釣起來，並在鯉魚激烈的掙扎下一起把牠抱在胸前拍照留念。

報導指出，這條鯉魚的品種為暹羅鯉（Siamese Carp），重達252磅，打破了此前的世界紀錄，凱文感到震驚不已，受訪時興奮表示，「我沒有意識到這會打破紀錄，我甚至從湖的主人那裡贏來一件T恤。」凱文還說，他早在10月2日就釣到一條重達225磅（約102公斤），「我的手臂已經開始疼痛，我現在要準備屈服了。」

報導指出，暹羅鯉是世界上最大的鯉魚品種，主要分布在亞洲河流流域。而凱文今年釣到的巨無霸「鯉魚王」正是4年前由英國釣客約翰（John Harvey）從同一座湖中釣到的鯉魚，只不過牠在這4年間長大了，體重增加20磅（約9公斤），才得以打破紀錄。