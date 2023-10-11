日本一名43歲人妻8年前結婚，嫁給學生時期的異性好友，婚後感情非常好，兩人育有一個女兒，未料兩年前在朋友告知下，她得知丈夫竟出軌，對象竟是她的親妹妹，讓她瞬間崩潰，只要一看到丈夫的臉就會想吐，身體差到一年內住院3次。

根據日媒「All About」報導，化名尤理卡（ユリカさん）的43歲人妻投稿透露，學生時期與一名男性友人關係要好，起初她只把對方當成朋友，但時間久了漸漸發現，雙方個性非常契合，之後發展成情人關係，並在35歲時結婚，不久後生下一個女兒。

尤理卡提到，婚後一家三口過得很幸福，他們是朋友眼中的模範夫妻，而丈夫其實也是尤理卡妹妹的同學，所以三人從求學時就認識，未料尤理卡某天從妹妹的朋友口中得知，丈夫竟與她的妹妹有一腿，起初不知道是否要說，但考慮到尤理卡的處境後決定告密。

尤理卡一開始並不相信，質問丈夫後卻得到肯定的答案，對方稱她找過尤理卡的妹妹三次，妹妹在疫情期間離婚，不過早在這之前，兩人就已發生關係，東窗事發後丈夫仍深情告白，「我不想離婚，我真正愛的是你還有女兒」，但尤理卡無法接受，只覺得非常噁心。

尤理卡回憶說，這兩年來只要一想到丈夫外遇，她就會變得很情緒化，甚至一邊哭一邊吐，之後被送往醫院救治，她還曾打電話大罵妹妹，但依舊無法排除噁心的感覺，丈夫後來決定搬出去住，偶爾用訊息聯絡，尤理卡身體差到一年內住院3次，直到女兒準備上小學，她的身心才漸漸好轉，但目前仍在調適。