印度近日發生一起「猴子大屠殺」，約100隻猴子屍體被人發現堆放在偏遠村莊的郊外，畫面怵目驚。警方介入調查，認為應該是有人刻意投毒，才會造成集體死亡事件，且凶手先在其他地點殺害猴子，再將屍體丟棄到該處，目前全案仍在調查中。

根據《每日星報》報導，該起事件發生在泰倫迦納邦西迪佩特區（Siddipet）的一處偏遠村莊，當地農民近日發現約100隻的猴子屍體被丟棄在村莊郊外，畫面看起來怵目驚心，農民見狀嚇得立即報警。起初村民們認為，這群猴子可能是喝到被農藥汙染的水後過世的，但警方初步判斷，牠們更可能是被人惡意下毒，才會導致集體死亡。

然而當地媒體《Uniindia》指出，事實可能比眾人想像的更驚悚，獸醫與畜牧業部門（Veterinary and Animal Husbandry Department）官員透露，這些猴子是先被人在其他地方殺死後，才被丟棄到郊外。目前全案仍在調查中，警方試圖追捕這起「猴子大屠殺」的幕後真凶。

報導還稱，該地區的人口雖然超過100萬，但仍是印度最小的地區之一，整體收入來源仰賴農業，而猴子是當地一直以來難以解決的憂患。此外還有學校正在加強校舍的安全防範，避免猴子入侵校園攻擊學生，但警方認為這件事與「猴子大屠殺」並無關聯。