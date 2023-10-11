國外一名野生動物攝影師日前到南非馬拉馬拉禁獵區旅遊，參觀園區時看到一頭水牛被獅群盯上，但獅子們都還很年輕，不知如何殺死獵物，水牛見還有逃命的機會，不斷呼喊同伴求援，未料卻引來一群經驗豐富的雄獅，最終難逃一劫慘被分食。

根據《Latest Sightings》報導，野生動物攝影師韋爾曼（Joe Welman）近日到馬拉馬拉禁獵區（Mala Mala Game Reserve）進行拍攝，開車遊園時看到一群獅子圍住一頭水牛，由於獅群年紀都很年輕，缺乏狩獵的經驗，咬住水牛的後腿卻不知如何是好。

水牛雖然受傷了，但仍不肯放棄，發現還有逃命的機會，不斷發出聲音求助，附近的同伴聽到後，有幾隻水牛趕了過來，本來想用團結的方式逼走獅子，未料求救聲也引來另一組獅群，這些獅子是經驗豐富的雄獅，牠們迅速將年輕的獅子們趕走。

前來營救的水牛同伴也趕緊逃開，隨後成年雄獅給受傷水牛致命一擊，獵物當場倒地喪命，最終慘遭分食，韋爾曼將過程拍下，表示「動物在野外生活，每一刻都是考驗，捕食行為雖然很嚴酷，卻是生態系統保持平衡的關鍵」。