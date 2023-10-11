泰國一名婦人在自家花園的圍牆上發現一條顏色異常鮮豔的「Tiffany藍蛇」，起初一家人並不以為意，直到外甥的女友將照片PO上網，才從網友口中得知牠的特殊性，立刻拿起木棍捕捉，雖然有不少人出價想要購買，但外甥沒有售出藍蛇的意願，打算將牠當成寵物飼養。

根據泰媒報導，坡塔蘭縣（Photharam）一名62歲婦人Gosorn日前在住家花園的圍牆上發現一條顏色奇異的蛇，但當時她和姊姊、外甥都不以為意，直到隔天她們發現蛇還待在原處，才又仔細觀察，發現牠蜷曲的身體很像數字1和2，因為泰國人認為蛇象徵著財運，因此她們將其當作幸運數字買了樂透，未料真的中獎、拿到獎金。

27歲的外甥Adisak受訪表示，當天他到Gosorn阿姨家幫忙割草，起初還以為圍牆上的是糾纏在一起的電線，仔細觀察後才發現是一條藍色的蛇，不過他把蛇當作普通的青蛇，只拍了照片就繼續工作，是後來Adisak的女友把照片分享到與蛇相關的群組中，他才從網友口中得知這是難得一見的「Tiffany藍蛇」。

3天後Adisak再度前往阿姨家，發現依舊停留在原處，於是便用一根木棍和一個寶特瓶，成功捕捉到這條特別的蛇。Adisak透露，已經有人向他表達想買下這條蛇，但他並沒有要售出的意願，打算將蛇當作寵物飼養，並計畫之後買一個大一點的玻璃箱，竭盡所能地照顧牠。

報導指出，根據專家的說法，「Tiffany藍蛇」原本應該是普通的青蛇，因為體內色素失調才會變成藍色，腹部則為白色。專家也提醒，雖然「Tiffany藍蛇」外表鮮艷、吸引人且非常罕見，但仍要記住牠是一種野生動物，遇到時千萬不能掉以輕心。