大陸廣東一名民眾近日在路邊水溝蓋上看到一顆「貓頭」，趕緊過去查看，原來是貓咪頭部卡進水溝蓋的孔洞，鑽進去卻出不來，待在原地動彈不得，民眾發現後趕緊將貓救出來，現場影片曝光後，不少人直呼「雖然很可憐，但真的好好笑」。

根據《三湘都市報》報導，廣東有民眾近日外出時，瞥見路邊水泥製的水溝蓋上出現詭異物體，仔細看驚覺是一顆「貓頭」，貓咪頭部卡在水溝蓋的孔洞，不斷呼叫求救，由於牠的毛色剛好與水溝蓋顏色相近，所以難以被發現，民眾趕緊拿工具救援，順利救出小貓，發現牠似乎是流浪貓，最終決定收編。

影片曝光後，截至目前已累積75萬觀看次數，不少網友表示「頭太肥了，卡進去出不來，幫牠取名為『卡路里』吧」、「我家養的狗小時候卡過輪胎，所以就被叫做『卡倫』了」、「好奇心害死貓」，還有人推測，貓咪應該是鑽進排水溝取暖，而水溝蓋上剛好有個破洞，牠原本想要爬出來，卻鑽錯洞而卡住。

國外論壇Reddit也曾瘋傳一張「狗頭照」，只見一隻金毛藍眼狗狗疑似遭「斬首」，狗頭被放在馬路上，畫面看起來非常驚悚，照片曝光後引發譁然，而狗的主人趕緊跳出來澄清，指狗並未被砍頭，其實是拍攝角度產生的視覺錯覺，當時狗狗把頭平靠在台階上，而飼主從對面拍攝，台階正好擋住狗的身體，才會出現「斬首」照。