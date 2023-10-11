大陸江蘇南京「玄武湖公園」的大門「玄武門」建於清末，有民眾經過時發現，城牆上竟有一塊城磚出現半截神祕手印，工作人員透露，這個手印的主人很可能是來自明代的工人，他在燒製城磚的過程中不小心把自己的手印印了上去。

根據《現代快報》報導，玄武湖公園位於江蘇南京，西側出入口稱作「玄武門」，穿過門後在城牆略高於頭頂的位置，有一塊顏色較深的城磚，上面留有半截神祕手印，這塊城磚長度較短，大約只有其他城磚的三分之一，且在它正下方的城磚上，還有「甲首」、「小甲」、「造磚人夫」等銘文（人夫即受征召服勞役之人），但「手印磚」裸露在外的部分卻沒有留下任何銘文。

玄武湖公園管理處辦公室主任胡凱透露，這段城牆建於明代洪武年間，清末1909年時，此處舉辦了面向世界的「南洋勸業會」，為了方便中外賓客遊覽玄武湖，建成了「豐潤門」，也就是現在的玄武門，「豐潤門建成的時候只有一個門洞，1934年又在兩邊各加築一門，這塊印有手印的城磚正是加築門洞時被使用的。」

胡凱表示，增闢新門時，工人通常會就地取材，利用原有的城磚進行修補，因此這塊帶有手印的城磚極有可能就是明城磚。而明城磚的製作，需要經過選土、練泥、製坯、燒製、晾曬等過程，胡凱推測這個手印很可能是600多年前的明代造磚人夫在製胚過程中留下的。