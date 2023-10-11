澳洲一名男子日前到沙灘曬太陽，發現一個長毛的「藍色鈕扣」，中間是白色圓形，周圍則是觸手，由於從未見過這種生物，讓他相當好奇，將其畫面分享至網路平台，專家看到後表示，這物種俗稱「blue button（藍鈕扣）」，觸碰恐會引起刺激性皮疹。

根據《奇摩新聞》報導，一名男子近日到澳洲城市達爾文（Darwin）的沙灘遊玩，低頭看到沙子裡有個藍色海洋生物，周圍有許多觸手，由於不知這是什麼生物，於是拍下PO至知名論壇Reddit，起初不少人推測可能是水母，趕緊勸原PO別亂碰。

澳洲詹姆斯庫克大學博士莫里西（Scott Morrissey）解釋，照片中的生物是「錢幣水母（porpita porpita）」，俗稱「藍鈕扣（blue button）」，雖然名字裡有水母兩字但並非水母，其實是由許多水螅蟲個體聚合而成，中間白色鈣質的硬圓骨片用於幫助漂浮。

莫里西提到，錢幣水母的藍色觸手毒性弱，碰到只會感覺輕微刺痛，但最好還是別碰觸，有可能引發刺激性皮疹，不過寵物就必須注意，接觸錢幣水母後會出現嘔吐、顫抖和狂流口水等症狀，先前就曾有狗在沙灘上玩耍，意外將錢幣水母吃下肚，造成身體不適急送醫。