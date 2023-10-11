人不可貌相！泰國一名女子日前看到一名駝背且行動有些不便的老奶奶，正在路邊推著腳踏車，於是好心上前詢問是否需要幫助，甚至主動提議要載她回家，豈料抵達目的地後，出現在女子眼前的竟是一棟豪宅，讓她瞬間傻眼，一問才知道老奶奶其實是一間公司的總裁，來頭並不小。

綜合泰媒報導，泰國一名女子「＠kikida29」近日在TikTok分享一段影片，她和友人騎車外出時，看到一位嚴重駝背，且似乎有些行動不便的老奶奶，正推著腳踏車在路邊行走，兩人猶豫了一下還是決定上前幫忙，詢問對方要去哪裡，接著主動提議要載老奶奶回家，由友人幫忙把腳踏車騎回去。

然而當鏡頭一轉，出現在女子眼前的竟是一棟帶有寬闊院子的豪宅，她驚訝地詢問老奶奶這是哪裡，對方卻平淡地表示「這是我家」，隨後她們才從老奶奶的自我介紹中，得知對方其實是一間公司的總裁，來頭並不小，讓女子忍不住感嘆「簡直就是八點檔情節。」

影片曝光後立刻引發網友熱議，不少人都和女子一樣感到驚訝，紛紛留言，「從幫助老奶奶，變成向老奶奶尋求幫助」、「奶奶在做社會實驗嗎？」、「看老奶奶用來擦嘴邊檳榔汁的布，就知道她不是什麼簡單的人物了」、「或許奶奶還缺孫子嗎？」；除此之外，影片還釣出自稱是老奶奶孫女的網友，「這是我的奶奶，她喜歡每天外出騎腳踏車。」