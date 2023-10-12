大陸一間商店內有兩隻狗狗正在開心地追逐打鬧，沒想到玩到一半，白色小狗突然倒地斷氣，突如其來的離別讓柯基無法理解，隨即伸出前肢輕輕頂了牠一下，希望同伴趕快起身，無奈小狗最終證實死亡，影片曝光後隨即掀起網友議論。

綜合陸媒報導，大陸湖北一間商店的監視器拍到令人傷心的一幕，畫面中可見，一隻體型極小的白色小狗當時正和柯基在店內追逐嬉戲，兩隻狗狗互相打打鬧鬧，看起來相當快樂。

沒想到玩到一半，就在柯基從小狗頭上縱身躍過後，小狗突然就像布娃娃一樣倒在地上一動也不動。面對突如其來的變故，柯基還跑上前對同伴嗅聞，不解到底發生了什麼事情，甚至還以為是小狗在捉弄牠，又伸出前肢輕輕頂了對方，要小狗趕快起身。一旁的飼主見狀後立刻衝上前抱起小狗，並且試圖喚醒，但小狗依舊回天乏術。

對於小狗上一秒還活蹦亂跳，不久卻突然猝死的情況，讓不少網友相當錯愕，紛紛留言猜測背後死因，有人認為兩隻狗的體型差距太大，柯基很可能在玩鬧間不慎踢到小狗，因而釀禍。

不過也有人指出，柯基並沒有踢到小狗，懷疑該隻狗狗是「茶杯犬」，屬於人為繁殖的犬種，因體型小到可以放入杯子而得名，但因為先天的基因缺陷，導致身體發育不足，容易有心臟病及骨骼脆弱等問題，懷疑小狗在激烈運動的過程中導致心臟驟停身亡。